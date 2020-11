Belmont Career Center announces honor roll

Beth Bailey

Barnesville Enterprise

ST. CLAIRSVILLE – The following students were named to the Principal’s List and Honor Roll list at Belmont Career Center for the first nine weeks grading period:

Principal’s List (no grade lower than an “A”)

Auto Tech -- Dowling, Derren – Bellaire; McClain, Alissa – Harrison Central.

Carpentry -- Bennett, Anthony (Tony) – Bellaire; Eikleberry, Hannah – Union Local; Garrett, Matthew – Union Local; Price, Jaksan – Union Local; Stefnik, Braden – Bridgeport; Wells, Devon – Union Local.

Dental -- Rhoads, Carleitta – Harrison Central; Stull, Kylie – Harrison.

Hair Design -- Flanagan, Abbey – Union Local.

Hospitality -- Griffin, Brandy – Martins Ferry; Heath, Hannah – Union Local; Hoffman, Brianna – Union Local; Moore, Lindsey – Barnesville.

Pharmacy Tech -- Blake, Kalista – Union Local; Matusik, Coriana – Union Local.

Precision Machining -- Underwood, Shiann – Shadyside.

Small Engines -- Bumgardner, Cody – St. Clairsville.

Welding -- Cacioppo, Rafferty – Barnesville.

Honor Roll (no grades lower than a “B”)

AG -- Kenney, Wayne – Harrison Central.

Auto Collision -- Bunfill, Donielle – Barnesville; Flood, Breanna – Barnesville; Paboucek, Ulyssa – Barnesville.

Carpentry -- Alexander, Denon – Union Local; Myers, Cody – Bellaire; Norris, Ryan – Shadyside; Pickens, Charles – Barnesville; Rasberry, Acacia – Union Local; Sneddon, Taylor – Union Local.

Construction Trades -- Bennett, Brandon – Bellaire; Long, Angelina – Martins Ferry; Marling, Ryan – Shadyside; Norris, Nickolass – Shadyside; Rowan, Easton – Union Local; Sells, Vince – Union Local; Shepherd, Brandon – Union Local; Stewart, Janathan – Union Local.

Dental -- Dalas, Shayla – Union Local; Dowdle, Gabrielle – Barnesville; Hughes, Serena – St. Clairsville; Kosky, Madison – Bellaire.

Hair Design -- Kuhn, Stacey – Shadyside.

Hospitality -- Busby, Aaron – Union Local; Lay, Spencer – Bellaire; McGuire, Valorie – Union Local; Sweazy, Angel – Bridgeport.

PC Tech -- Parker, Gage – Bellaire; Scott-Cottrill, Johnethan – Shadyside; VanHorn, Xavier – Union Local.

Precision Machining -- Skoda, Foxx – Martins Ferry; Traczyk, Daniel – St. Clairsville.

Small Engines -- Bumgardner, Elizabeth (Libby) – St. Clairsville; Cline, Elias – Barnesville – Barnesville; Glasgow, Jacob – Martins Ferry; Zamski, Author (Tyler) – Bridgeport; Zamski, Brad – Bridgeport.

Welding -- Cole, Adam – Union Local; Foltin, Whitney – St. Clairsville; Hammond, Jerred – Shadyside; Heatherington, Michael – Barnesville; Johnson, James – Union Local; Shepherd, Logan – Barnesville; Smith, Mason – Martins Ferry; Smolira, Kolby – Union Local; Starr, Jacob – Barnesville.