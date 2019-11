Windham Junior/Senior High School has announced its first semester honor roll list. An asterisk denotes all A’s.



Fifth grade: Makenzi Blockinger, Juleighann Cottle, Kaylee Davis, Isabella Dunn, Kaylee Fall*, Michael Gaines, Kamryn Godley*, Nathan Harris, Jocelyn Jenkins, Julian Jones, Juliana Morgan, Ryan Quiggle, Tristen Shearer*, Jayla Smith, Nenna Taylor*, Elaina Tucker*, Staci Whitmore, Abigail Yutzy



Sixth grade: Jaiden Arnone, Samantha Barker, Kristina Bunea, Montana Casseday*, Kamrin Clark, Nicole Clark*, Blake Cottle, Hunter Craven*, Trevor Daniel, Quinton Durenda, Jordan Enk, Liberty Inman*, Brielle Jones, Chanyse Jones, Gavin Kiser, Ayden Ledlow, Alyssa Mangus*, Tearra McCall, Trayrian McDonald, Xavier Mosier, Malaysia Ogletree*, Jordan Ridenbaugh, Julieanna Stewart, Sydnie Sweet*, Leah Thomas, Ethan Thornton



Seventh grade: Bailey Barker, Destiny Carpenter, Dominic DellaPenna-Bortz, Omar Duran-Graves, Jack Eye*, Na’zya Henderson, Patience Jenkins, Quinn Justham, Brian King, Kyle Lesko, Aaliyah Madgett, Athena Madgett*, Dylan McCune, Devon Regan, Payton Schreiner, Santanah Shew, Jordan Smithberger



Eighth grade: Briah Daniel, Brittney Hesler, Kierslynn Hoskin*, Justice Inman, Angelina Jones*, Gracie Karr, Savannah Lloyd, Isaiah Martin, Shyann Scott*, Abigail Simpson*, Logan Smith, Angel Starcher, Karah Welcome, Mariah Woods



Ninth grade: Sara Barker*, Madison Berardinelli, Jonni Burnside, Brooke Collins, Adrianna Daniel, Angelina Digrino, Hailey Duncan*, Nathaniel Dunn, Chase Eye*, Hailey Fox, Wyatt Hanshaw, Za’nya Henderson, Penelope Jenkins, Julia Jones*, Steven Jones*, Danniel Kolaczek, Willow Miller, Miralica Riffle, Dylan Robeson*, Kyla Stanley, Kolby Stewart, Zack Turk, Billy Wright, Madissyn Zembower*



10h grade: Malisa Barnes, Kaleb Beckwith, Lyndsie Brown*, Spencer Bryant, Myla Christopher*, Zahra Cunningham, Shawn Heaton, Dylan Hessling*, Jeongmin Jang, Elizabeth Lovett*, Colton Maiorca, Hannah Murton*, Kaylee Nickol*, Allen Noble-Williams, Domanick Oborn, Madison Schreiner, Zoey St. John*, Ethan Wilde



11th grade: Joe Carroll, Jade Coates*, Clay Dean*, Daniel Howell*, Morgan Lovett*, Keith Richmond*, Taylor Richter, Jessica Riley*, Bayleigh Scott, Morgan Showalter*, Breena Smith, Ronnasit Tauyton, Adam Thomas, Madison Wiley*, Kiah Zuponcic



12th grade: Jazelle Artman, Aiden Barker, Jordan Carducci, Paige Collins*, Darah Fall, Brevin McCrae*, Ashleigh McCune, Isabyl Royer, Annetta Sanders, Brianna Schott, Emmy Showalter*, Megan Turk, Josh Walker