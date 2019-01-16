The following is the second nine weeks grading period honor roll at Barnesville Middle School:
All A’S
Eighth grade: John Blizzard, Cali Crick, Logan Dodd, Lillian Ford, Jerney Fox, Kaylee Graham, Colin Hannahs, Hannah Leach, Rilee Lucas, Mackenzie Orum, Emma Pack, Vincent Phillips, Mia Yee.
Seventh grade: Marah Bethel, Lauren Blon, Sho Brownstein, Belle Corder, Jenna Duvall, Anna Eberhart, Asa Geilinger, Hank Johnson, Lilly Kinney, Cali Lee, Ava McFarland, Meghan Shultz, Jayln Skinner, Tate Spangenburg, Eden Steele, Ellie Thompson, Jadyn Thornton, Joey Thornton, Carson Tracy, Aydon Van Horn, Kylie Winland, Madison Winters.
Sixth grade: Jozie Bostic, Evan Boulet, Carson Burkhart, Camden Carpenter, Alexis Grear, Rylan Lucas, Addyson Moore, Sydney Pavell, Olivia Phillips, Kylee Powell, Fallyn Sellers, Marlee Strawn, Luke Taylor.
Fifth grade: Roselyne Anderson, Sophie Baker, Isabella Bush, Benjamin Eberhart, AJ Empeno, Lydia Fuchs, Evan Huff, Easton Huntsman, Max Miller, Ella Nugent, Delani Okey, Peyton Steed, Hayden Treadway.
Honor Roll
Eighth grade: Lakyn Abrigg, Dustin Anderson, Cooper Bell, Ryan Bostaph, Kylie Bracken, Ruth Byler, Alyssa Carter, Jeannie Chance, , Kynlie Cline, Gabrielle Dowdle, Breanna Flood, Mackenzie Goddard, Ava Hanes, Hailie Hashman, Braden Henry, Aubrey Johnson, Marly Keiser, Madison Schmidt, Anna Sells-Stewart, Briar Stoffel, Emmeka Showalter, Corbin Wise.
Seventh grade: Sam Carpenter, Sydney Carpenter, Taylor Crooks, Luke Detling, Emma Doherty, Makayla Drake, Rachel Finnical, Johnathan Huntsman, Karson Milhoan, Kylie Moore, Kailey Nugent, Benjamin Ralston, Madelyn Schaffer, Taison Starr, Reese Stephen, Trinity Woods, Raighlyn Dameron-Yakubowski, Ayla Yater.
Sixth grade: Braden Butler, Casey Carpenter, Kole Carpenter, Suzanne Carpenter, Luke Castello, Kennadi Dodd, Kennedy Dornon, Payton Dudzik, Kylee Gibbons, Izayah Green, Ambrielle Hawkins, Sabrina Hickenbottom, Tanner Hoff, Delana Jenkins, Abigail Johnson, Karter Kaplet, Addyson Keiger, Kourtnie Keiser, Kenzie Lucas, Caleb Powell, Shepherd Richey, Nevaeh Russell, Rayne Sall, Brooke Seaborn, Caden Sellers, Ava Sobutka, Conner Starr, Jasmine Starr, Madelynn Tyson, Lilly Welch, Braedon Willis, Brody Wise.
Fifth grade: Jaydon Abrigg, Payton Bell, Dylan Blon, Bethany Byler, Graham Campbell, Addison Carpenter, Kaylee Darby, Addison DeGenova, Aundrea Elliott, Maleah Farrell, Hayden Fox, Brooklyn Freshwater, Johnathan Inherst, Asilynn Jendrusik, Chloe Keiser, Aiva Leasure, Brylee Leasure, Keegan Martin, Owen Neal, Sierra Roby, Jaxon Smith, Ashlyn Spangenburg, Graham Spence, Jalyn Swallie, Emma Welch, Brayden Wells, Charlie Wells, Ryker Willis, Eric Wilson, Leonidas Woods.