Ashland Middle School released the honor roll for the 4th estimate and is as follows:



6th Grade All A’s



Jackson Aber, Mickenzie Anderson, Nicole Beattie, Mira Bechtol, Ava Bond, Landon Briggs, Adria Brock, Addilyn Bryant, Emma Burton, Erica Cao, Phillip Capizzi, Gavin Chambers, Makaree Chapman, Autumn Cole, Addison Comer, Aubrie Cooke, Mya Donatini, Olivia Elmore, Ella Emmons, Sydney Endsley, Mason Ewing, Alyssum (Lyssie) Fitzgerald, Callina Francis, Michael Franz, Lela Funk, Liam Gertel, Alex Grissinger, Nickole (Kolee) Helms, Allison Highman, Gavin Hoffman, Jocelyn Honaker, Kyah Huckleberry, Joseph Isenhart, Ada Johnson, Becca Johnson, Ethan Kamp, Naomi Keesee, Mallorie Kohler, Annie Lavengood, Isabella Lewis, Sarah Mauriocourt, Chloe McFrederick, Sadie Mills, Nola Olaniyi, Abraham Parillo, Katrin Parker, Krish Patel, Kowen Pearce, Samantha Plank, Lily Rhoades, Grace Rivenburgh, Kale Robinson, Krystalynn Rodriguez, Haley Rowe, Tyler Sauder, Rebekah Schaeg, Jackie Schmitz, Taylor Schmitz, Mallory Shields, Bryanna Simmons, Liliana Smith, Makala Spencer, Brendan Sponsler, Abygayle Spotts, Braelynn Stover, Madilynn Taylor, Logan Thoma, Gracie Tolliver, Brian Vanbremen, Breanna Varney, Hannah Wade, Philip (Scottie) Wade, Delyjah Walter, Vivian Walter, Raelee Weiler, Scarlett Wilhelm, Vanessa Woods, Emily Workman, Eric Zhang, Atticus Zickefoose



7th Grade All A’s



Krina Amin, Ella Argo, Alexandra Atkins, Nathan Barnhart, Bryce Bartholomew, Wyatt Bechtol, Joshua Bonfiglio, Brooklynn Boyd, Ava Bracken, Paige Brogle, Alexis Brown, Ethan Bunce, Gabriella Carver, Erin Chance, Carmondie Cunningham, Jade Daiber, Erin Dobec, Tyler Dodson, Luke Driscoll, Jasmine Duerson, Jack Ebert, Jolynn Ebert, Alexus Evans, Samantha Fullmer, Macy Gannon, Chloe Gingrich, Hallie Hartge, Jenna Hartson, Julia Herrera, Chesney Hider, Alana Hochstetler, William Hovey, Alexandra Huckleberry, Nicholas (Asher) Hunt, Ryanne Hunt, Kloey Kaeser, Adalyn Kocher, Perry Kral, Skylar Lawson, Kelcee Leary, Nicole Marth, Braydon Martin, Emily Miller, Caleb Moore, Claire Plank, Lillian Pool, Luca Portz, Marissa Reece, Phoenix Rex, Emily Rhine, Alexandra Richey, Brooklyn Schmitz, Vincent Sees, Aleksandr Shatokhin, Jacob Shea, Isabella Spieldenner, Karley Summerfield, Maxwell Swaisgood, David Swartz, Grant Wallery, Reid Wash, Lillian Welch, Lydia Wells, Allie Wentworth, Alayna Will, Jackson Wires, Marcus Wolboldt



8th Grade All A’s



Ramey Adkins, Riley Berger, Elodie Blanc, Niamh Breault, Andrew Briggs, Kayden Briggs, Alice Cao, Emma Chance, Austin Conrad, Nykole Doerner, Sara Finks, Skylar Gall, Braxton Hunt, Mackenzie Kauffman, Emily Keener, Corbin Krupar, Samuel Krupar, Cammy Lang, Jianmei Lefelhoc, Haley Lefever, Gilana Lewis, Mallory Marth, Audra McBride, Lexi McFrederick, Wyatt Mohrman, Kamden Mowry, Claudia Mullins, Trace Myers, Emma Packard, Chloe Potts, Audrey Rosby, Jessica Salmons, Aunica Sampson, Lillyane Stacey, Samantha Steinhauser, Elizabeth Thomas, Garren Ward, Aveline Wilhelm, Lukah Will, Elysia Zehner



6th Grade 1st Honor Roll



Kaitlynn Barnett, Isabella Bigler, Addilyn Blankenship, Addilyn Brodie, Amelia Brown, Aryana Brown, Aleeya Chelski, Kailey Dages, Noah Dennis, Samantha Eichinger, John (Jj) Ellenwood, Haily Fairchild, Miana Fields, Michael Fuller, Lauren Green, Crystal Harvey, Rori Hiller, Beck Hixon, Joshua Ingani, Hannah Karcher, Justtin Kyser, Logan Leiter, Ava Mahoney, Emma Markham, Allyssa Martin, Kaci McCormic, Laney McNamara, Ruger McQuillen, Danica Miller, Joel Mitchell, Ansam Mohammed, Baylee Morris, Madison Painter, Brenden Plant, Aiden Pokorny, Isabella Potts, August Rausch, Paisley Risner, Altin Rowland, Sage Runion, Chaden Sampson, Chase Satterfield, Victoria Shepherd, Alyssa Smith, Cooper Smith, Dane Stowe, Taylor Swiger, Troy Taylor, Lucas Vogel, Anya Ware, Brynston Webb, Anszley Wilson, Lilliana Young, Brooke Zehner



7th Grade 1st Honor Roll



Jayden Anderson, Vito Asaro, Ashleigh Atkins, Jada Baker, Ayden Behrendsen, Brianna Blair, Dylan Bland, Broden Blough, Nevaeh Boreman, Logan Brown, Gianna Brownson, Luke Bryant, Ashley Campbell, Miah Campbell, Carolynn Chance, Clell (Cj) Cox Owen Crum, Austin Cunningham, James Cutlip, Sophia Dexter, Tristan Drugan, Caleb Feliciano, Gabriel Flickinger, John (Grayson) Foster Dana Frazier, Logan Fulk, Nathan Gamber, Alexus Gambino, Danielle Gunder, Bransen Hall, Sydney Kambeitz, Tyson Keener, Carter Kennedy, Dakota Kimrey, James Kinney, Summer Kramer, Kellen Lester, Dylan McCurry, Takiah McKinney, Ryan Miller, Lillian Motter, Kendall Myers, Samantha Palm, Mackenzie Parsons, Lillian Powell, Roman Rex, Jameson Russell, Meadow Schmitz, Bladein Schneiter, Jayden Scott, Sienna Shriver, Rylee Smith, Jewelionna Snyder, Cayden Spotts, Isaac Stewart, Kendyl Stone, Preston Szabo, Simon Vance, Jessica Wally, Jaida Webb, Jaden Weiss, Lillian Wert, Dejanay Williams, Sarah Wilt, Kristofer Wood, Journey Young



8th Grade 1st Honor Roll



Marcy Baker, Keslar Bates, Karissa Beverly, Caley Biddinger, Chloe Biddinger, Jazzmin Bodnar, Kayden Brafford-White, Kayla Bryan, Ayden Bryant, Jacie Caudill, Troy Chapman, Daphne Circosta, Jude Cook, Kierstin Cox, Brycn Cucco, Brooklynn Cutlip, Cavan Davis, Kylie Egyedi, Hallie Eighinger, Landon Emery, Ruthie Ewing, Lauren Fox, Delphia Frame, Allison Fuller, Gracie Fussner, Kylie Garn, Ciadra Hale, Riley Hammond, Olivia Hickey, Riley Hiller, Jenna Honaker, Sierra Hopkins, Aubreyana Hubler, Philippa Johnson, Alex Jordan, Makenzie Klimkewicz, Dakota Knowlton-Buckner, Sarah Kohne, Hailey Lang, Aaron Lemon, Brayden Long, Bryston Martin, Sydney Martin, Gavyn Mason, Landon McFrederick, Morgan Meeting, Eleanor Merkel, Delaney O'Brien, Brianna Oeken, Divya Patel, Serenity Petry, Octavia Pinnock, Klayton Purdy, Roman Ramirez, Madison Rank, Braiden Rhoades, Maggie Ryan, James (Cooper) Sanders, Emma Schaefer, Aaron Scribner, Kayanna Sexton, Serenity Shenberger, Grayson Steury, Layne Stitzlein, Emma Stoops, Megan Swain, Alexa Swartzentruber, Emma Thompson, Alex Trzcinski-Bourne, Ashton Vansickel, Caden Vantilburg, Zhi Yuan Wang, Grace (Gracie) Ward, Luke Wash, Lillian Watson, Katelynn Whitford, Cole Williams, Eden Wright, Christian Zeigler, Peyton Zickefoose



6th Grade 2nd Honor Roll



Timora Barnett, Kerrine Brezavscek, Addison Busbey, Madyson Buzzard, Benjamin Coffman, Owen Collins, Jazmin Cordes, Hayden Dipuccio, Landyn Eagle, Gabriel Ellington, Keira Foley, Vincent Foley, Jayden Goings, Davon Hale, Emily Harper, David Hartshorn, Leland Hershey, Jacob Holbrook, Tyler Holt, Laci Huber, Makiyah Klimkewicz, Nolen Larue, Owen Lemon, Brantyn Long, Kaitlyn Meek, Annalysa Miller, Atreyu Miller, Brylyn Mottayaw, Bryston Mullet, Topanga Nagel, Aiden Puckett, Jerret Rice, Keelie Rissler, Benton Salmons, Daniel Shrock, Breanna Smith, Thomas Steele, Blake Stout, Trenton Uebel, Madison Underwood, Mason Vantilburg, Austyn Voiers, Piper Wade, Dakota White, Kylee Whitford, Trevor Wilt, Carly Wyatt, Zakary Zipfel



7th Grade 2nd Honor Roll



Kadance Baskerville, Joshua Berr, Hannah Berry, Tyler Bixler, James Bodnar, Brylyn Bryant, Jennessa Chacey, Mckenzie Conrad, Conner Crunkilton, Austin Downing, Jocelynn Eagle, Noah Fent, Aubrey Fetters, Brandon Ford, Kayla Frazier, Ryan Gardner, Brendon Gill, Andre Harrison, Eric Highman, Dalton Hlovac, Alana Howman, Cadence Johnson, Hannah Laughlin, Carter Mathie, Monique McGathey, Austin Morano, Chloe Peterson, Gavin Pokorny, Devon Rocker, Houston Rogers, Nathan Schrock, Owen Shade, Kimberly Sheppard, Addison Short, Joshua Shoup, Nicholas Smalley, Myla Thomas, Dakota Walter, Joshua Williamson, Nolan Wolf



8th Grade 2nd Honor Roll



Blake Baker, Derrick Baum, Kara Bell, Leah Belt, Ethan Booth, Makenzie Bost, Colin Caram, Reese Carr, Blake Coram, Zachary Counts, Brock Cucco, Isabella Dravenstott, Makayla Dreibelbis, Brookasia Drugan, Natalie Elliott, Payton Fast, Damion Fetters, Cody Gast, Madison Goble, Morgan Graffice, Alexandra Hall, Max Harpster, Emma Hazlett, Anna Hickok, Olivia Hines, Victoria (Tori) Hinkle, Tremia Jackson, Korbyn Jones, Ryan Jordan, Daniel Kinney, Alexander Klock, Caylie Kubasek, Keely Loy, Joliana McAfoos, Tressa Moody, Mackenzie Oberholtzer, Connor Ohl, Caiden Piatt, Dakota Pitz, Rashelle Robinson, Sarah Sawchak, Owen Sharick, Aleksandr Shestov, Breonna Shoenberger, Bryce Thompson, Ethan Truax, Amireanna Williams, Kamryn Wokojance, Rayanne Wolf, Morgan Workman, Braydon Yates