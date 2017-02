166 East Main St.

P.O. Box 30

Barnesville, OH 43713

740-425-1912

Contact Us





© Copyright 2006-2017 GateHouse Media, LLC. Some rights reserved Original content available for non-commercial use under a Creative Commons license, except where noted. Barnesville Enterprise ~ 166 East Main St. Barnesville, OH 43713 ~ Privacy Policy | Terms Of Service